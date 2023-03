Concorso Funzionari Agenzia delle Entrate: in arrivo bandi per 8mila posti

Come viene riportato da Circuito Lavoro, per l’Agenzia dell’entrate sono in arrivo bandi per 8mila posti, per diversi profili. Ancora, non essendo usciti i bandi ufficiali, non si conoscono le modalità di selezione. Ma alcune informazioni sono trapelate e ve le riportiamo di seguito, in attesa di conoscere tutti i particolari dei concorsi.

Distribuzione dei posti In totale i posti da assegnare saranno 8.174: di questi, 2.630 avrebbero dovuto essere coperti da due concorsi attesi per il secondo semestre del 2022 che non sono mai usciti e che dunque potrebbero slittare all’anno in corso. 1.644 posti saranno da ricoprire attraverso il bando Agenzia delle Entrate per funzionari che dovrebbe uscire da qui a giugno 2023. Altri 3.900 posti, invece, sono stati autorizzati dalla Legge di Bilancio e anche di questi si attende l’uscita del bando. Concorsi Agenzia delle Entrate: profili richiesti Le figure ricercate saranno le seguenti: funzionario tributario

funzionario in fiscalità internazionale

funzionario audit-protezione dei dati personali

funzionario in controllo di gestione

funzionario tecnico

funzionario servizi di pubblicità immobiliare

funzionario in attività legale

funzionario logistica e approvvigionamenti Requisiti Non si conoscono ancora i requisiti ritenuti necessari per poter partecipare ai vari bandi che usciranno ma sicuramente, oltre a quelli generali, saranno richiesti anche requisiti specifici inerenti il titolo di studio che in molti casi sarà una laurea. Prove Le prove potranno essere scritte e/o orali e potranno essere incentrate anche su quesiti di carattere oggettivo attitudinale. Su ogni bando, poi, gli aspiranti candidati potranno ricevere maggiori informazioni sulle materie oggetto di studio e che ovviamente cambieranno a seconda del profilo professionale per il quale si concorre. Cosa studiare Su quali testi prepararsi per i vari concorsi? A questo link troverete una serie di manuali molto utili da consultare per avere la giusta preparazione di base che vi consentirà di affrontare al meglio le selezioni. La concorrenza sarà altissima, studiare nel modo più esaustivo possibile potrebbe davvero fare la differenza. Dove trovare i bandi I bandi per il concorso Funzionari Agenzia delle Entrate saranno pubblicati a questo link.