Nemi, tra lago e fragoline di bosco: vinci un weekend gratuito con il contest fotografico

Il Comune di Nemi, in collaborazione con l’albergo diffuso e il ristorante Locanda Specchio di Diana, annuncia l’avvio di una nuova iniziativa per promuovere il territorio in occasione delle festività pasquali. Il Comune ha lanciato un premio fotografico su Instagram, aperto a tutti gli appassionati di fotografia e non solo che vogliono immortalare i suggestivi paesaggi e la bellezza di Nemi durante la Pasqua e la Pasquetta.

Il concorso prevede che la foto migliore, selezionata da una giuria di esperti, verrà premiata con un’esperienza turistica gratuita nel Comune di Nemi, offerta dal Comune di Nemi e dall’albergo diffuso e dal ristorante Locanda Specchio di Diana. Questa è un’opportunità imperdibile per trascorrere un weekend indimenticabile immersi nella natura e nella cultura del luogo. Il Comune di Nemi, situato a pochi chilometri da Roma, è famoso per il suo bellissimo lago e per le fragoline di bosco, simbolo di questo territorio. L’iniziativa vuole valorizzare il patrimonio naturale e culturale del luogo, invitando visitatori e appassionati di fotografia a scoprire le bellezze di Nemi e a condividerle sui social network. Il contest fotografico è stato lanciato su Instagram con l’hashtag #PasquaANemi e durerà fino al 10 aprile 2023. Partecipare è semplice: basta scattare una foto durante la Pasqua o la Pasquetta, pubblicarla su Instagram.

con l’hashtag #PasquaANemi e taggare l’account del Comune di Nemi, @comunedinemi. È possibile partecipare con quante foto si desidera, purché siano scattate durante le festività pasquali.

Il Comune di Nemi seleziona la foto migliore valutando l’originalità, la composizione, l’emozione suscitata e la capacità di trasmettere la bellezza del territorio di Nemi. Il vincitore del contest potrà godere di un’esperienza turistica gratuita presso l’albergo diffuso e il ristorante Locanda Specchio di Diana, struttura che offre un soggiorno autentico e confortevole nel cuore del borgo antico di Nemi.

Non perdere l’occasione di scoprire le meraviglie di Nemi e di vincere un’esperienza indimenticabile nel cuore dei Castelli Romani. Partecipa al contest fotografico #PasquaANemi e condividi con il mondo la bellezza di questo luogo incantato.