Esquilino, multati due titolari di attività commerciali: ecco perché

Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante, unitamente ai colleghi del Gruppo Roma, a quelli del Gruppo Tutela Lavoro di Roma, del Gruppo Tutela Ambientale e Transizione Ecologica, del Gruppo Tutela Salute di Roma e del Nucleo Cinofili Santa Maria di Galeria, hanno eseguito una serie di verifiche nel quartiere Esquilino mirate al contrasto di ogni forma di degrado e di illegalità.

Nella lente d’ingrandimento dei Carabinieri sono passate le attività commerciali, i giardini in piazza Vittorio Emanuele II e le vie del quartiere. Complessivamente sono state identificate 78 persone e eseguiti accertamenti su 36 veicoli.

I Carabinieri hanno sanzionato, per 2.000 euro, un 41enne cinese, titolare di un bar in viale Manzoni, per violazioni amministrative circa procedure Haccp e per carenze igienico-sanitarie e un 43enne del Bangladesh, titolare di un minimarket in viale Manzoni, per violazioni circa le procedure relative all’autocontrollo Haccp.

Eseguiti diversi posti di controllo alla circolazione, nel corso dei quali i Carabinieri hanno elevato contravvenzioni al Codice della Strada per un totale di oltre 1.500 euro.