Inaugurato a Fiumicino l’innovativo format di 9.000 mq e annuncia l’apertura nei prossimi mesi di due nuovi Plan & Order Point nel centro della Capitale

La piazza di Roma ricopre da sempre un ruolo strategico per IKEA Italia che qui concentra sforzi ed investimenti per sperimentare nuove modalità di presenza sul territorio e di incontro con i clienti. Proprio per portare il suo design democratico laddove sono i consumatori e rispondere alle loro rinnovate esigenze, IKEA Italia inaugura oggi all’interno del Centro Commerciale THE WOW SIDE/ex Centro Leonardo di Fiumicino, il nuovo XS Store e annuncia l’apertura nei prossimi mesi di due Plan & Order point nella Capitale.

“L’Italia si conferma uno dei mercati di riferimento per IKEA e Roma, in particolare, rappresenta il teatro ideale in cui sperimentare nuovi formati capaci di rispondere alle nuove esigenze della società. In questo contesto, l’inaugurazione del nuovo XS Store di Fiumicino rappresenta una tappa importante nel percorso per essere sempre più accessibili e a misura del cliente, che proseguirà nei prossimi mesi con l’apertura di due nuovi Plan & Order Point nella Capitale. Ogni cittadino romano potrà così incontrarci grazie ad un’ampia offerta che unisce al canale e-commerce, la presenza capillare sul territorio di touch point fisici differenti, raggiungibili in tempi brevi, dove godere della consulenza personalizzata da parte di veri e propri esperti della vita in casa, i co-worker IKEA” dichiara Asunta Enrile, Country Retail Manager IKEA Italia.

L’XS Store di Fiumicino, con i suoi 9.000 mq di superficie e oltre 100 persone impiegate, sorgerà in una posizione strategica dal punto di vista della mobilità sostenibile e della prossimità, facilmente raggiungibile non solo dai cittadini di Fiumicino, ma anche dai romani grazie al treno che dalle principali stazioni romane (Tuscolana, Tiburtina, Trastevere, Ostiense) attraversa tutta la città. Una scelta che va nella direzione di un’IKEA sempre più vicina ad ogni casa attraverso una fitta rete di touchpoint sul territorio romano.

Più piccolo rispetto alle “Blue box” IKEA (gli store tradizionali), l’XS Store IKEA Fiumicino è il settimo al mondo con questo nuovo formato, il primo nel nostro Paese.

Qui i visitatori potranno lasciarsi ispirare dalle soluzioni d’arredo, acquistare direttamente più di 2.300 complementi di arredo e vedere, provare e ordinare tutto il resto dell’offerta, scegliendo il servizio di consegna che si preferisce: a casa, presso i punti di ritiro, o direttamente in negozio.

Nella Planning Area all’interno del negozio, sarà poi possibile progettare la propria casa avvalendosi del supporto di un co-worker IKEA che fornirà una consulenza di arredo a 360° per tutti gli ambienti domestici, dalla cucina, al soggiorno, alla camera da letto.

Anche all’interno di questo nuovo negozio l’Angolo della Circolarità sarà a disposizione dei clienti che vorranno dare una seconda vita agli articoli IKEA e contribuire a ridurre gli sprechi per avere un impatto positivo sul pianeta.

A completare la shopping experience, lo ‘Swedish Deli’ – Sapori Svedesi dove gustare i sapori della cucina svedese: specificamente studiato per gli XS store, questo spazio è caratterizzato da una forte identità che traspare soprattutto dalla sua offerta food. I clienti potranno ordinare e consumare in loco come avviene nei Ristoranti IKEA, ma anche ordinare e portare via come nei Bistrò IKEA, oppure acquistare piatti e prodotti da cucinare direttamente a casa.

Ivan Gardini, City Manager IKEA Roma commenta “Siamo davvero felici di essere arrivati a Fiumicino, un Comune che abbiamo avuto modo di conoscere negli anni grazie alla nostra presenza nella Capitale e in cui ora possiamo finalmente essere presenti offrendo a tutti i visitatori la nostra esperienza e i nostri prodotti per rendere migliore la loro vita quotidiana”.

Il nuovo XS Store di Fiumicino va ad arricchire l’ecosistema IKEA sulla piazza di Roma, che conta già due “scatole blu” ad Anagnina e Porta di Roma, inaugurati rispettivamente nel 2000 e nel 2005, a cui si è aggiunto nel 2017 il Pop Up Store di Piazza San Silvestro e nel 2019 il Planning Studio di Gregorio VII.

Nei prossimi mesi, inoltre, apriranno due nuovi Plan & Order Point IKEA dove i romani potranno pianificare i diversi spazi della casa e ricevere supporto per l’acquisto online dell’intero range IKEA. Ogni cittadino dell’Urbe potrà così incontrare il brand svedese grazie ad un’ampia offerta che unisce al canale e-commerce la presenza capillare sul territorio di touch point fisici.

In occasione della nuova apertura, IKEA Italia supporterà anche quanti non hanno la fortuna di avere un posto da chiamare casa, fornendo gli arredi alla casa di accoglienza per persone senza dimora “Santa Maria degli Angeli” presso la parrocchia Aeroportuale di Fiumicino, per un progetto di supporto sociale dal titolo “Gate 95” realizzato in partenariato con il centro di accoglienza della Stazione di Roma Termini, Binario 95 gestito dalla cooperativa sociale Europe Consulting Onlus. Sono sempre più frequenti infatti le persone fragili e senza dimora che, pur passando la giornata nella metropoli dove possono usufruire dei tanti servizi di supporto e orientamento messi a disposizione dall’amministrazione o dagli enti del terzo settore romani, si rifugiano poi per passare la notte nelle vicinanze dell’aeroporto di Fiumicino dove trovano un luogo sicuro e un riparo. La Casa di accoglienza che ospiterà persone senza dimora con l’obiettivo di reinserirle nel contesto sociale e lavorativo. La casa di accoglienza sarà operativa a partire dal mese di aprile 2023.

Questa iniziativa rientra nel più ampio progetto “Un posto da Chiamare Casa”, tramite il quale IKEA Italia ha realizzato 750 progetti sociali in oltre 10 anni su tutto il territorio nazionale, volti a restituire il senso di casa a chi più ne ha bisogno. Sul territorio romano, ad esempio, nell’ultimo anno IKEA Italia ha già collaborato con Binario 95 allestendo “Casa Sabotino”, una struttura pensata per dare protezione a donne e a donne transessuali senza dimora che, oltre alle difficoltà implicite del non avere un posto sicuro, affrontano ogni giorno discriminazione e violenza.

A tal proposito, sono diverse le posizioni aperte di Ikea per il punto di Fiumicino. Clicca qui per visualizzarle tutte e candidarti.