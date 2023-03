Un’area verde di proprietà di Roma Capitale, sita tra Via Galla Placidia e Viale Giorgio Cingoli, nel IV Municipio, è stata bonificata grazie al decisivo intervento del Comando di Polizia di Roma Capitale, che ha coordinato l’affidamento dei lavori di rimozione di 60 mezzi in disuso a una ditta specializzata, in tempi da record.

Bonificata area verde di proprietà di Roma Capitale

Gli agenti del IV Gruppo Tiburtino presenzieranno ai lavori di pulizia dell’area da diverse tipologie di veicoli, abbandonati in loco, a dispetto delle normative a tutela dell’ambiente e del corretto smaltimento di rifiuti.

I carri attrezzi saranno a lavoro per alcuni giorni. Il terreno sarà presto reso fruibile per la cittadinanza.