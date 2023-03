Sono terminate alle 6,55 di oggi 22/03 le operazioni di spegnimento per una consistente quantità di rifiuti abbandonati a ridosso di via Collatina Vecchia a Roma ,in cui sono state impiegate quattro Aps, quattro autobotti ,il carro autoprotettori ,il personale Gos con mezzi di movimento terra.

Vigili del Fuoco a lavoro per tutta la notte

L’intervento dei vigili del fuoco è iniziato ieri alle 18,13 ed è andato avanti per tutta la notte.