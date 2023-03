Cani abbandonati sulla Pontina, ma… salvati dalla Polizia

Gli agenti Polizia Stradale di Terracina, nella mattinata odierna hanno individuato e tratto in salvo una cucciolata di cagnolini, che erano stati abbandonati in un cartone sulla SS148 “Pontina”.

I cagnolini, 9 cuccioli di meticci molossoidi, venivano notati dagli agenti all’altezza del km.78+200 della “Pontina” sul ciglio stradale, gli operatori, dopo aver bloccato il traffico per precauzione, scendevano dalla vettura di servizio e riuscivano a mettere in sicurezza gli animaletti, molto spaventati per poi rifocillarli con acqua e pezzettini di pane. Gli agenti intervenuti chiedevano, immediatamente, l’ausilio di un veterinario che, una volta giunto in loco, accertava l’assenza di microchip e verificava che stavano tutti bene.

I cuccioli venivano, quindi, affidati al medico intervenuto, il quale li avrebbe visitati in maniera più approfondita e, successivamente, li avrebbe consegnati presso una struttura pubblica, in attesa di eventuali adozioni. Una cagnolina veniva immediatamente adottata da uno degli operatori di Polizia intervenuti.