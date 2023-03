Sabato sera, i Carabinieri di Castelnuovo di porto hanno arrestato un 31enne romano nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio finalizzato alla repressione dei reati inerenti agli stupefacenti.

L’uomo, notato a bordo di un’autovettura, risultata noleggiata, mentre percorreva a velocità sostenuta via Flaminia e via Campagnanese. Una volta intercettato l’uomo, i Carabinieri gli hanno intimato l’alt e lo hanno sottoposto ad un controllo.

Sul posto, i militari hanno rinvenuto 21 g di cocaina, che il 31enne nascondeva negli indumenti intimi, suddivisi in circa 30 dosi. Successivamente i militari hanno deciso di estendere la perquisizione presso l’abitazione dell’uomo, dove hanno rinvenuto circa 4 g di marijuana, conservati in una busta di plastica nascosta in un mobile della camera da letto.

L’arresto è stato convalidato presso il Tribunale di Tivoli, ed ha disposto il 31enne all’obbligo di presentazione in caserma.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.