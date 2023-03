Nella mattinata di sabato 18 marzo, i Carabinieri della Stazione di Roma Prenestina e di Roma Casalbertone hanno arrestato un uomo di 37 anni, gravemente indiziato del reato di violenza sessuale su minore.

I fatti

Una mamma ha denunciato ai Carabinieri che, mentre si trovava in compagnia della figlia di 10 anni, in via Paolina (rione Monti) è stata affiancata da un uomo che approfittando della sua distrazione ha toccato la sua bambina, dandosi poi alla fuga.

I Carabinieri acquisita la descrizione dell’uomo sono riusciti ad individuarlo e a bloccarlo poco distante dal luogo dove si sarebbe verificata la vicenda. L’indagato, riconosciuto dalla donna, è stato arrestato e successivamente condotto in carcere dove il Gip del Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e l’uomo è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla PG, in caserma.

Si precisa che l’indagato deve ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.