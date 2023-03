Ikea sta richiamando in via precauzionale il gioco multicolore della pesca per bambini BLÅVINGAD, per il possibile rischio di soffocamento.

Cosa è successo

Il colosso dell’arredamento sviluppa i suoi prodotti avvalendosi di un rigoroso programma di valutazione dei rischi e di test per assicurarsi che i prodotti siano conformi a tutte le leggi e agli standard applicabili nei mercati in cui vengono venduti. Ciononostante, alcuni clienti hanno segnalato che alcuni piccoli rivetti contenuti nel gioco possono staccarsi, rappresentando un potenziale rischio di soffocamento, specialmente per i bambini piccoli. Di conseguenza, IKEA sta richiamando dal mercato il gioco multicolore della pesca BLÅVINGAD.

A scopo precauzionale, Ikea raccomanda di non usare più il gioco segnalato e di riportarlo in qualsiasi punto vendita della catena, dove sarà rimborsato. Non è necessario rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, presentare lo scontrino fiscale al momento della restituzione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.IKEA.it o contattare il Servizio Clienti al numero verde 800 924646. IKEA si scusa per il disagio che questo richiamo potrebbe causare.