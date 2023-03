OPPORTUNITÀ DI LAVORO: TIGOTÀ CERCA PERSONALE PER IL NUOVO STORE DI GUIDONIA MONTECELIO

Crescita, sviluppo e occupazione.

Tigotà cerca personale nel Lazio per le future aperture sul territorio.

La prossima sarà a Guidonia Montecelio, in provincia di Roma.

Si cercano addette e addetti alle vendite e al rifornimento degli scaffali e consulenti di bellezza che possano guidare il cliente nelle scelte.

Sul sito dell’azienda, alla sezione “lavora con noi“, ci sono tutte le info per poter presentare la propria candidatura.

In Lazio, il brand che commercializza prodotti di cosmesi, cura della persona e della casa, è presente con 21 punti vendita, di cui 17 situati in provincia di Roma, per un totale di 185 collaboratori e collaboratrici in regione.

A livello nazionale la società è arrivata a 679 store, mentre i collaboratori sono 5mila, di 58 diverse nazionalità e con un’età media di 35 anni. Le donne sono 4750 con una presenza che arriva alla percentuale dell’85% sul totale, compresa l’AD Stefania Casonato.

Nel corso del 2022 le assunzioni sono state oltre 300: numeri che il brand vuole confermare anche per il 2023 offrendo nuove opportunità occupazionali su tutto il territorio nazionale.

“La nostra presenza in Lazio è significativa – spiega il Presidente di Tigotà Tiziano Gottardo – la nostra volontà è quella di ampliare l’offerta e garantire un servizio in più attraverso l’apertura di nuove filiali. Inaugurare uno store è sempre un momento di particolare gioia, un segnale che trasmette positività dal punto di vista occupazionale ed economico, per questo cerchiamo costantemente persone del territorio che abbiano voglia di crescere insieme a noi”.