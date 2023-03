Tragedia a Roma, fiamme in un appartamento: un morto e quattro feriti

Un morto e quattro feriti, tra cui un minorenne: è questo il tragico bilancio di un incendio divampato in un appartamento in zona Torre Gaia a Roma nella notte tra sabato 18 e domenica 19 marzo 2023.

Tragico incendio in un appartamento a Roma: morto un uomo, quattro feriti

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, un terribile incendio è divampato in un appartamento di via Putignano, zona Torre Gaia, nella notte tra sabato e domenica. Per un uomo di 55 anni non c’è stato nulla da fare; quattro le persone trasportate in ospedale. Tra i feriti anche un minorenne e due agenti di Polizia intervenuti per soccorrere gli inquilini.

Da accertare le cause dell’incendio.

Foto di repertorio