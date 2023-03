Allerta in rete della Polizia Postale: “Piattaforme di streaming, attenzione alle false richieste di dati per presunti abbonamenti in scadenza”. Lo “Sportello dei Diritti”: seguite i consigli della Polizia Postale

L’ultima allerta in ordine di tempo contro le truffe segnalata dalla Polizia Postale sulla sua pagina Facebook “Commissariato di PS Online – Italia” con un post riguarda le “Piattaforme di streaming”. La Polizia Postale e delle Comunicazioni fa sapere che Se hai attivato un servizio di streaming on demand, presta attenzione alle richieste di aggiornamento dei dati ricevute tramite e-mail, che possono comunicare presunti problemi di fatturazione oppure la chiusura dell’account a causa dell’imminente scadenza dell’abbonamento. Il messaggio replica aspetto e contenuto delle notifiche che vengono regolarmente inviate ai clienti della piattaforma per informarli di nuove serie disponibili alla visione.

In realtà si tratta di una truffa per carpire i dati della carta di credito della vittima al fine di eseguire addebiti illeciti sul suo conto corrente. Le piattaforme di streaming non chiedono mai di inserire dati personali e bancari tramite SMS o e-mail. Il consiglio è: “Verifica nella sezione di gestione del profilo lo stato del tuo abbonamento e aggiorna le informazioni necessarie esclusivamente tramite il sito ufficiale”. Si tratta di un’efficacie allerta che per Giovanni D’Agata, presidente dello “ Sportello dei Diritti” può evitarci molti grattacapi.

Nel caso siate comunque incappati in una frode di questo tipo potrete rivolgervi agli esperti della nostra associazione tramite i nostri contatti email info@sportellodeidiritti.org o segnalazioni@sportellodeidiritti.org per valutare immediatamente tutte le soluzioni del caso per evitare pregiudizi.