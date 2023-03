Roma. Servizio ad Alto Impatto della Polizia di Stato in zona di Tiburtina. Controllate 208 persone e 44 veicoli, sanzionate 5 attività commerciali per un importo complessivo di 1132 euro. 2 le denunce per truffa e una sanzione amministrativa ai sensi dell’art.75 del D.P.R. n° 309/90.

Negli ultimi giorni la Polizia di Stato ha effettuato alcuni servizi ad Alto Impatto che hanno visto impegnati gli agenti della Polizia di Stato del IV Distretto San Basilio, del commissariato S. Ippolito, dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Reparto Prevenzione Crimine e unità Cinofile. Durante i servizi è stato dato particolare risalto al controllo delle principali aree di collegamento urbano come le stazioni metro “Ponte Mammolo” e “Rebibbia”.

Sono stati anche effettuati servizi di prevenzione in zona Casal de’ Pazzi e Rebibbia e attività antirapina presso le località Colli Aniene, Settecamini e Case Rosse. Complessivamente sono stati controllati 44 veicoli ed identificate 208 persone, tra queste due sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa, mentre un’altra è stata sanzionata amministrativamente per uso personale di sostanza stupefacente ai sensi dell’art.75 del D.P.R. n° 309/90. La Polizia Amministrativa ha ispezionato complessivamente 7 esercizi commerciali, sanzionandone 5 per un importo complessivo di 1132 euro.