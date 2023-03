Alle ore 14:17 di oggi, 18 marzo 2023, la S.O. ha inviato la squadra vvf di Montelibretti (5/A) sulla strada Provinciale per Capena km. 9,500 per incidente stradale avvenuto tra due auto.

Capena, incidente sulla strada provinciale: intervengono i Vigili del Fuoco, tre feriti gravi

All’interno dei veicoli viaggiavano in tutto quattro persone, uomini di età compresa tra i 20 e i 40 anni. A seguito dell’impatto, una delle due vettura è stata sbalzata fuori strada ribaltandosi più volte.

Necessario l’intervento dei soccorritori per estrarre gli occupanti rimasti intrappolati tra le lamiere; tre di loro sono stati trasportati in codice rosso al pronto soccorso. Il più grave è stato elitrasportato all’ospedale Gemelli mentre gli altri due feriti al Sant’Andrea.

Sul posto sono intervenuti anche il personale sanitario del 118 e le Forze dell’Ordine.