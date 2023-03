Di seguito il comunicato del Comitato Salute ed Ambiente Asl Rm5, Comitato Libero “A difesa dell’ospedale di Colleferro”, Comitato residenti Colleferro e Consulta le Donne:

“Il docufilm “C’era una volta in Italia – Giacarta sta arrivando”, realizzato da Federico Greco e Mirko Melchiorre, verrà proiettato il 28 marzo alle ore 18 al cinema Ariston di Colleferro, con ingresso libero reso possibile dalla disponibilità del gestore del multisala, Daniele Mandova, in collaborazione con i locali comitati da anni in lotta per la difesa e il potenziamento della sanità pubblica: il comitato Salute ed Ambiente Asl Rm5, il comitato Libero “A difesa dell’ospedale di Colleferro”, il Comitato residenti Colleferro e Consulta le Donne.

I comitati hanno identificato in questo film documentario la giusta forza comunicativa per far comprendere agli spettatori quanto sia importante partecipare alle lotte per rivendicare i propri diritti costituzionali, in particolare in difesa della sanità nazionale pubblica.

Il film racconta la storia della chiusura dell’Ospedale pubblico di Cariati, in provincia di Cosenza, che ha provocato tragiche conseguenze per l’assistenza sanitaria degli abitanti e per la loro salute, mostrando la tenace reazione dei cittadini che occupano la struttura sanitaria per cercare di farla riaprire!

I responsabili dei comitati sottolineano l’importanza dei contenuti del film, garantendo la gratuità dello spettacolo, che sarà a spese degli attivisti con la disponibilità a titolo gratuito del gestore del multisala Ariston di Colleferro a cui vanno i ringraziamenti degli organizzatori: Siamo certi che tanto impegno sarà ripagato dalla presenza numerosa di Amministratori locali e della cittadinanza, che potranno seguire sullo schermo come realizzare una reazione sociale efficiente, adatta ad opporsi alle continue perdite di settori del welfare sociale e sanitario.”

Gli organizzatori saranno presenti dalle ore 17 per incontrare i cittadini e distribuire materiale informativo.