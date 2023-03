Gli rubano la bici fuori dal supermercato; ritrovata dalla Polizia di Roma Capitale.

È stato grazie ad un piccolo dispositivo GPS che, ieri pomeriggio, una pattuglia della Polizia Locale ha ritrovato, dopo poche ore dal furto, una bici all’interno del campo nomadi di via Salviati.

Il proprietario, uno studente, l’aveva presa per andare a fare la spesa in un supermercato in zona Tor Tre Teste, legandola regolarmente ad una rastrelliera ma nel giro di pochi minuti, una volta uscito, non l’aveva più ritrovata. Sulla bici il ragazzo aveva nascosto un piccolo apparecchio che, collegato ad un’app, ha permesso agli agenti di ritrovare il mezzo all’interno del campo ed a riconsegnarlo in brevissimo tempo al legittimo proprietario.

Al momento gli autori del furto non sono stati ancora individuati. Ulteriori accertamenti sono tuttora in corso