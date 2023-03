Brutto incidente sulla Cassia, coinvolto il conduttore Rai e musicista Marcello Cirillo. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 15 marzo 2023. A raccontare quanto avvenuto è proprio Cirillo, tramite il suo account Twitter.

Roma, brutto incidente sulla Cassia: coinvolto il conduttore Marcello Cirillo

“Sono vivo per miracolo, voglio ringraziare quegli angeli che verso le 15,00 si trovavano sulla Cassia bis (roma) mi hanno estratto dalla mia smart dopo essere stato investito da un camion e trascinato per 200 metri per poi cappottarmi dall’altra parte della strada!”

Inoltre, il conduttore e musicista lancia anche un appello per ritrovare i ragazzi che lo hanno soccorso: “Mi piacerebbe conoscere e ringraziare personalmente i ragazzi che mi hanno aiutato se vedete questo messaggio scrivetemi una si chiamava Chiara”.

Indagini in corso sull’esatta dinamica dell’incidente.

