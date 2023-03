Roma. Oltre 2800 multe, 24 le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza

Oltre 2800 le sanzioni elevate dalle pattuglie della Polizia di Roma Capitale negli ultimi giorni, con particolare attenzione a soste irregolari, guida in stato di ebbrezza e velocità superiore ai limiti consentiti. Ventiquattro le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza.

Gli accertamenti, svolti dal Centro Storico alla periferia, hanno riguardato anche le principali consolari e strade di maggior scorrimento della Capitale, in particolar modo nel fine settimana.

Foto di repertorio