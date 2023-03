Alle ore 10:00 circa, la Squadra VVF 24/A del distaccamento di Palestrina, con l’ausilio dell’autogrù e Nucleo SAF, sta intervenendo presso il comune di Zagarolo in Via Valle del Formale, per il recupero di un furgone uscito di strada e precipitato dentro una scarpata.

Paura a Zagarolo, furgone esce fuori strada e finisce in una scarpata

Non risultano feriti al momento; è stato inviato sul posto anche il CRRC ( carro rilevamento radioattivo chimico) per il recupero di sei bombole di ossigeno liquido. I Carabinieri e 118 sul posto per quanto di loro competenza.