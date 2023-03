Roma, fiamme in un appartamento: paura in un condominio

Oggi, 14 marzo 2023, alle ore 10.38, la S.O. ha inviato tre Aps (12A ,10A,21A). due autobotti, l’autoscala, il carro teli, il carro autoprotettori, più il capoturno provinciale, in via Guido Zanobini, a Roma.

Roma, l’intervento dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per l’ incendio di un appartamento collocato al piano quinto di una palazzina di sette. Nessuna persona è rimasta coinvolta, le fiamme si sono sviluppate in tutta l’abitazione recando danni consistenti.

Disagi ai condomini a causa del denso fumo prodotto dalla combustione che ha invaso il vano scale. L’appartamento è stato dichiarato inagibile. Sul posto anche il personale medico del 118 e le Forze dell’Ordine.