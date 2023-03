Alcool a minori e cattiva movida: i controlli nel Cassinate

Continuano i controlli da parte dei Carabinieri del Comando Compagnia di Cassino. Nel fine settimana i Militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni del territorio sono stati impegnati in una serie di controlli nell’area della movida, obiettivo dell’attività la vigilanza del centro urbano e delle aree maggiormente colpite dai reati predatori.

I controlli dei Carabinieri della Compagnia di Cassino

I Carabinieri hanno posto l’attenzione anche al contrasto dello spaccio di stupefacenti controllando i punti di ritrovo dei giovani per impedire in verificarsi di episodi di disturbo della “quiete”, ubriachezza molesta e l’abbandono dei rifiuti, tipici della “cattiva movida”.

Nel corso dei servizi sono stati controllati oltre 100 veicoli ed identificate circa 150 persone, tra conducenti e passeggeri, e nei casi sospetti, la polizia giudiziaria impiegata nel dispositivo ha eseguito perquisizioni per la ricerca di armi, droga e refurtiva. Inoltre son stati controllati n.6 esercizi pubblici, prestando particolare attenzione alla illecita somministrazione di alcool ai minori. Proprio nell’ambito delle attività di polizia giudiziaria sono stati recuperati un monopattino ed una bicicletta elettrica oggetto di furto.

I Controlli dei Carabinieri della Compagnia di Cassino, che si innestano nell’ambito delle più ampie direttive impartite dal Comando Provinciale di Frosinone per il contrasto ai reati predatori ed in danno delle c.d. “fasce deboli”, continueranno senza soluzione di continuità per rendere questo territorio sempre più sicuro. Importante a riguardo, sono le segnalazioni che provengono dalla cittadinanza al numero unico d’emergenza 112, che forniscono un importante contributo all’attività di contrasto ad ogni forma di illegalità, in risposta alla domanda di sicurezza della popolazione del cassinate.