Tragedia questa mattina, 13 marzo 2023, a Roma sui binari della metro A: un uomo è morto investito da un treno. Circolazione interrotta e choc fra i passeggeri.

Alle ore 6:15 di questa mattina, due squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma sono intervenute presso la Stazione Cipro della Metropolitana linea A, direzione Battisini, per soccorrere una persona sotto un convoglio della metro. Il personale VVF prontamente intervenuto, anche con l’ausilio del Carro Sollevamenti, ha provveduto a estrarre l’uomo da sotto il convoglio e affidarla alle cure mediche del 118.

La linea della Metro è stata sospesa fino al termine dell’intervento. Funzionario e Capoturno VVF di turno, Carabinieri e 118 sul posto per quanto di loro competenza.

Nonostante il tempestivo intervento del personale medico, purtroppo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Indagano le Forze dell’Ordine per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.

Foto di repertorio