Nella Firenze del 1300, i Lanaioli erano i componenti della principale corporazione allora esistente: l’Arte della Lana, che ha dato il suo contributo alla città per anni nel detenere il primato europeo nelle produzioni in quel settore e ha contribuito a farne una delle Capitali economiche del tempo.

Oggi quel sogno di produzione artigianale di alta qualità italiana rinasce con i nuovi Lanaioli, che propongono la produzione e la vendita sul web di maglieria prodotta da artigiani italiani, costituita esclusivamente da filati pregiati come il Cashmere, prodotti da lanifici italiani, garantendo una filiera Made in Italy, con un occhio sempre attento alla sostenibilità nel settore dell’abbigliamento di lusso.

La filosofia di Lanaioli: solo Cashmere ed altri filati pregiati

La filosofia dell’azienda di moda permette che i prodotti vengano realizzati da artigiani nostrani. Ciò, non solo consente di mantenere la produzione in Italia, ma permette anche di scegliere tutte le materie prime della migliore qualità e tradizione che contraddistingue le manifatture del nostro Paese e garantire una raffinatezza senza pari, in modo da realizzare dei capi dalla cura del dettaglio senza pari.

Marchio di lusso ma con una attenzione alla filiera corta e alla sostenibilità delle produzioni

Lanaioli nasce come marchio di lusso e propone principalmente prodotti di maglieria in Cashmere ed altri filati pregiati, come la Lana Merino e la Seta, ma si propone anche come punto di riferimento nella Sostenibilità delle proprie produzioni tessili attraverso l’utilizzo di filato rigenerato.

Da subito l’azienda ha sposato l’idea di realizzare anche in Cashmere Rigenerato, oltre che in Puro Cashmere i propri capi di maglieria, al fine di contribuire a rendere più sostenibile la propria produzione, riducendo il consumo di materie prime e il consumo di carburanti per i trasporti. La riduzione dei consumi si traduce anche in un abbattimento dei costi generali, che rende così anche maggiormente fruibile a un pubblico di consumatori sempre più vasto e attento ai temi ambientali i propri capi di alta qualità, costituiti da un filato dalle caratteristiche uniche in termini di comfort come il Cashmere, e interamente prodotti dalle sapienti mani dei nostri artigiani in Italia.

La collezione

La competenza messa in campo dai maestri italiani del settore tessile permette di lavorare secondo delle procedure consolidate nel tempo, che si sono dimostrate vincenti. Nonostante il marchio sia giovane e lo store online avviato da inizio 2023, già inizia ad avere risultati importanti e centinaia di followers, che lo posizionano come brand di alta fascia in ascesa nel mercato italiano.

Le collezioni per uomo sono variegate, e la scelta riguarda principalmente maglieria ed accessori di alta gamma realizzata con filato 100% Puro Cashmere, ma anche realizzati in cashmere rigenerato in misto cashmere, seta e lana merino, nonché cotone 100%.

Stupiscilo con una Gift card! …E al primo acquisto, 20% di sconto!

Soltanto per il primo periodo di lancio dello store online www.lanaioli.it permette di registrarsi alla newsletter e ricevere uno sconto del 20% sul primo acquisto, e sempre più persone comprano su lanaioli.it per fare un regalo al proprio partner, amico o familiare. In occasione della Festa del Papà, non piò esserci un dono più appropriato, con una Gift Card dedicata. Inoltre, i Clienti più affezionati vengono premiati con l’acquisizione di punti che danno luogo a importanti promozioni a loro dedicate in esclusiva, grazie al programma fedeltà Gomitoli. Con la newsletter infatti riceveranno informazioni relative a offerte speciali ed esclusive fatte su misura solo per chi entra nell’esclusivo club Lanaioli.

Spedizioni sempre gratuite

I pagamenti sono sicuri e le spedizioni sono sempre gratuite in tutta Italia, Europa e USA: non c’è alcun vincolo di spesa minima. Sono accettati i principali sistemi di pagamento elettronici ed eventuali resi e rimborsi si possono eseguire entro 14 giorni.

Lanaioli: una scelta senza compromessi nella Qualità Artigianale Made in Italy e nei Valori di Impresa

Per chi ama la moda di alta gamma, il comfort del Cashmere e dei Filati Pregiati, la qualità che solo il Made in Italy può garantire, con una attenzione sempre alta alla Sostenibilità e alla Filiera Corta, Lanaioli è la scelta giusta.

L’idea di impresa è rappresentata da scelte responsabili quali i Valori, l’Uomo e l’Ambiente, che vengono prima del business: questo il credo di Lanaioli.

Per essere sempre aggiornati è possibile seguire le novità e le collezioni proposte dal brand Lanaioli su Facebook, Instagram e Linkedin.

Per tutti i nuovi utenti registrati sullo store online www.lanaioli.it subito una promozione con uno sconto speciale sul primo acquisto pari al 20%.