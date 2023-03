Frosinone, muore l’autista di un Tir durante le operazioni di cambio conducente in A1. Investito da un’auto in transito.

Frosinone, è morto l’autista del tir coinvolto nell’incidente sull’autostrada stamattina

Questa mattina, intorno alle 8:30, un conducente di un tir è deceduto durante le operazioni di cambio conducente in una piazzola di sosta dell’autostrada A1, al km 617 in direzione nord tra Frosinone e Ferentino. L’uomo, di 65 anni, è stato investito da un’autovettura in transito ed è morto sul colpo. L’autovettura ha colpito altre due autovetture in transito.

Due dei tre autisti sono rimasti feriti e sono stati assicurati alle cure mediche dei sanitari del 118 per il successivo trasporto in ospedale. I vigili del fuoco, giunti prontamente sul posto, hanno provveduto al recupero della salma e alle operazioni di messa in sicurezza e rimozione dei mezzi coinvolti nell’incidente per consentire il ripristino della viabilità autostradale. La viabilità è comunque tornata alla normalità nella tarda mattinata di oggi, domenica 12 marzo 2023.

L’uomo deceduto era di origini siciliane. Ancora da appurare le esatte cause dell’incidente, nello specifico le esatte dinamiche dell’investimento.

Del sinistro ne avevamo parlato poco fa. Qui trovi ulteriori info:

Di seguito, alcune immagini relative al tragico sinistro.