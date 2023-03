Choc a Guidonia, viene accoltellato e lasciato in una pozza di sangue

Episodio di violenza a Guidonia dove una persona è stata accoltellata.

Lo accoltellano e lo lasciano in una pozza di sangue: aggressione choc a Guidonia Montecelio

Ad accorgersi dell’accaduto sono stati dei passanti che hanno notato il corpo di una persona a terra. Nella tarda serata di ieri, 11 marzo 2023, intorno alle ore 21, una persona è stata aggredita e accoltellata. I motivi sono tutti da capire, fatto sta che la vittima è stata lasciata a terra in una pozza di sangue.

Subito sono stati allertati i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni, secondo quanto trapela, sarebbero gravi ma non in pericolo di vita. Presenti anche le Forze dell’Ordine che hanno subito aperto un’indagine.

Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.