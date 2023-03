Centro logistico di Roma cerca facchini: come inviare il CV

Mansioni: addetti allo spostamento merci, facchinaggio; disponibilità a trasferte in ambito nazionale; garantita specifica formazione.

Ecco tutte le informazioni per inviare il CV

Requisiti indispensabili: ottima conoscenza della lingua italiana, inglese

Condizioni offerte: Tempo determinato 12 mesi; Full Time

*Ai sensi dell’articolo 27 Decreto Legislativo 198/06 la presente offerta di lavoro è rivolta ai lavoratori di entrambi i sessi Invitiamo chi fosse interessato ad una delle posizioni elencate ad inviare, entro e non oltre la data di scadenza (15/03/2023), un Curriculum Vitae dettagliato con estensione .doc o .pdf, con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il Dlgs n. 196/2003 così come innovata dal regolamento UE 2016/679(GDPR), mettendo in oggetto il riferimento “ID 271416” al seguente indirizzo e-mail: preselezionetiburtino@regione.lazio.it, unitamente al Format di Autocandidatura debitamente compilato e sottoscritto e ad un valido documento di riconoscimento.

Lo staff dei Servizi per l’Impiego di Tiburtino, invierà alla società i curricula preselezionati a seguito di verifica dei requisiti, in numero massimo triplo rispetto alla richiesta pervenuta. Qualora il numero delle candidature eccedesse il limite indicato, si terrà conto dell’ordine cronologico d’arrivo delle candidature, a parità dei requisiti richiesti. Si specifica altresì che, prioritariamente, verranno inviati i CV dei candidati iscritti al CpI e con una DID rilasciata anche su Anpal ed i candidati occupati sottosoglia, in seconda battuta i candidati occupati/in cerca di nuova occupazione, e da ultimo i candidati non iscritti al CPI.