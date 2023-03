Primi giorni della settimana nella nostra regione conditi da tempo incerto e temperature più che sufficienti nelle zone della provincia di Roma e di Frosinone. Che tempo farà lunedì e martedì, rispettivamente 13 e 14 marzo 2023, nella provincia di Roma e Frosinone?

Previsioni meteo 13-14 marzo 2023 provincia di Frosinone

Lunedì: cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3011m.

Martedì: cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2798m.

Previsioni meteo 13-14 marzo 2023 provincia di Roma

Lunedì: cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2933m

Martedì: cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi con piogge che potrebbero sfiorare i 6 mm. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2618m.