Roma, omicidio all’Esquilino: la vittima è lo chef Manuel Costa

Omicidio a Roma nel tardo pomeriggio di ieri, 10 marzo 2023: ucciso lo chef Manuel Costa, 41 anni, davanti al suo locale, l’Osteria degli Artisti, in zona Esquilino.

Roma, chef ucciso davanti al locale: gli ultimi aggiornamenti

Sono ancora in corso le indagini sul movente dell’omicidio di Manuel Costa, pseudonimo di Emanuele Costanza, lo chef 41enne ucciso a colpi d’arma da fuoco nel tardo pomeriggio di ieri e ritrovato morto all’interno della sua auto. Stando a quanto riportato dall’Ansa, il colpevole si sarebbe già costituito: si tratta di un 43enne di origini campane. Molto probabilmente, il movente dell’omicidio sarebbe da ricondurre a dissidi di natura economica.

Costanza, la vittima, era il cugino di Floriana Secondi, nota soprattutto per la sua partecipazione alla terza edizione Grande Fratello. L’ex gieffina pubblica sui social dolore e sdegno per quanto successo. Proprio su Instagram pubblica una foto del cugino con la seguente didascalia: “Brutto bastardo!!! Togliere la vita a mio cugino padre di 4 figli sei un essere spregevole sparare in testa a freddo che Dio ti renda le tue azioni … ci sarà una giustizia terrena ma anche divina …”

Foto da Instagram