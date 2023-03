Roma, occupazioni abusive: 18 persone denunciate

Resta sempre alta l’attenzione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma sul tema delle occupazioni abusive nella Capitale, dal centro storico alle periferie.

Nella sola giornata di ieri, in poche ore, infatti, i Carabinieri hanno denunciato a piede libero 18 persone.

Nel pomeriggio, a seguito della segnalazione di una occupazione abusiva di un appartamento di proprietà della società Aequa Roma, assegnato ad una persona deceduta lo scorso mese di novembre, i Carabinieri della Stazione Roma Prenestina sono intervenuti nello stabile in via del Forte Tiburtino e hanno sorpreso all’interno dell’immobile tre cittadini egiziani, di 50, 52 e 65 anni, che ne avevano preso possesso, dopo averne forzato la porta, senza alcun titolo o autorizzazione. Al termine delle attività, i Carabinieri hanno liberato l’immobile poi restituito all’ente proprietario.

Sempre nel pomeriggio, i Carabinieri della Stazione Roma Prima Porta sono intervenuti presso un’area in via Tiberina, di proprietà di una società di commercio tabacchi all’ingrosso, che 15 cittadini romeni, tra cui un minore, avevano occupato abusivamente costruendo alloggi di fortuna con legno e lamiere.

Le 18 persone sono state denunciate a piede libero per invasione di terreni e/o edifici.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.