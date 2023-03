A Colleferro arriva “Spazio Comics”: il primo evento dedicato al fumetto e al gaming

Per la prima volta in assoluto, arriva a Colleferro il festival del fumetto e del gioco, “Spazio Comics Colleferro”, organizzato dal Comune di Colleferro in occasione dell’Anno dei Giovani 2023, in collaborazione con l’Associazione Nuova-Mente.

Il festival punta alla valorizzazione del territorio locale con una rappresentazione culturale diversa dalle solite, strizzando sì l’occhio alle nuove generazioni ma coinvolgendo anche l’eterogeneo pubblico di appassionati di ogni età.

“Spazio Comics Colleferro” è più di un semplice festival del fumetto, è una panoramica a 360° sul mondo nerd: fumetti, videogiochi, modellismo, giochi di carte, cosplay: un universo tutto da scoprire!

L’appuntamento è per sabato 24 e domenica 25 giugno 2023, dalle ore 10.00 alle ore 22.00, nelle seguenti zone di Colleferro: Parcheggio Viale Europa (adiacente alla Piscina Comunale); Via XXV Aprile; Scuola media Leonardo Da Vinci; Stadio comunale Maurizio Natali.

L’ingresso è libero e gratuito.

Per prenotare uno spazio espositivo o ricevere maggiori informazioni a riguardo, contattare: Pier Luigi Pasquazi +39 349 4381834

Per ricevere maggiori informazioni sui piani di sponsorizzazione previsti per l’evento, contattare: Francesco Maggi +39 392 7465134

Stiamo cercando dei fotografi e dei cosplayer per una giornata di shooting nei luoghi più caratteristici di Colleferro; per partecipare ed essere il volto della manifestazione, contattare: Francesco Maggi +39 392 7465134

Per ricevere maggiori informazioni sull’evento, contattare: Cristina Sabbioni +39 333 2332626

Oppure mandare un’e-mail a: spaziocomicscolleferro@gmail.com