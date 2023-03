Scontro tra 3 auto in zona Borghesiana: morta una persona

Drammatico incidente in via di Vermicino, zona Borghesiana. Tre veicoli si sono scontrati e, nell’impatto, ha perso la vita una persona.

Brutto incidente in zona Borghesiana: morta una persona

L’incidente si è verificato nella giornata di oggi, 10 marzo 2023, in via di Vermicino, in zona Borghesiana. Stando a quelle che sono le prime informazioni del caso, intorno alle ore 8, tre veicoli hanno avuto un brutto impatto. Le cause, al momento, sono al vaglio degli inquirenti fatto sta che un uomo ha perso la vita.

Sul posto, oltre che il personale del 118, anche gli agenti della Polizia Locale, X Gruppo Torri. Le condizioni del resto degli automobilisti resta riservata.