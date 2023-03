Allarme incendio nella zona di Casal Bertone, a Roma. Cinque le auto andate a fuoco.

Auto incendiate a Casal Bertone: restano da capire le cause

A lanciare l’allarme sono stati i residenti della zona che, vedendo le fiamme molto alte, hanno chiedo l’intervento dei Vigili del Fuoco. Nella mattinata di oggi, 10 marzo 2023, in via Luigi Vittorio Bertarelli, alcune auto sono state incendiate. Tempestivo l’intervento degli esperti che hanno evitato che il rogo diventassi più grande.

Stesso episodio pochi metri in più in là, precisamente in via San Romano. Stando a quanto trapela, il proprietario di un’auto era sceso per andare a lavoro quando, ad un tratto, ha trovato il suo veicolo avvolto dalle fiamme. Gli inquirenti hanno già aperto le indagini.