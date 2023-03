Diamo uno sguardo alle posizioni aperte in Italo per diplomati e laureati. Sono diversi i profili richiesti, tra questi macchinisti e Junior Business Controller: info e dettagli da Circuito Lavoro.

Figure ricercate in Italo

CONTROLLER

Requisiti: laurea in discipline tecniche (Economia e commercio, Statistica, Ingegneria gestionale), esperienza di 4-5 anni nel ruolo di pianificazione e controllo. Ottima capacità di utilizzo del pacchetto Office (in particolare Microsoft Excel). Ancora, buona conoscenza delle tecniche di budgeting e reporting e conoscenza sistema SAP. Buon inglese

Sede: Roma

ADDETTO/A UFFICIO ACQUISTI E PROCUREMENT

Requisiti: laurea specialistica in materie economico-giuridiche, esperienza nel ruolo di almeno 3 anni, maturata in contesti strutturati e/o società di consulenza. Inoltre ottima conoscenza delle attività di Procurement e padronanza nella predisposizione/gestione della contrattualistica di gara e acquisti. Ottima conoscenza di SAP, del pacchetto Office, in particolare Excel. Infine, buona conoscenza della lingua inglese

Sede: Roma

MACCHINISTA

Requisiti: licenza Europea di condotta treni in corso di validità, certificato complementare di categoria B in corso di validità. Esperienza nel ruolo di macchinista (primo agente di condotta) superiore a 1 anno, diploma di scuola secondaria. Ancora, disponibilità al trasferimento in una delle seguenti sedi lavorative: Roma, Milano, Napoli e disponibilità al lavoro su turni, compresi notturni e festivi

Sedi: Milano, Roma

JUNIOR BUSINESS CONTROLLER

Requisiti: laurea magistrale in discipline tecniche ((Economia e commercio, Statistica, Ingegneria gestionale), esperienza di almeno un anno in ambito controllo di gestione/contabilità maturata presso aziende strutturate o società di consulenza. Ottima capacità di utilizzo del pacchetto Office (in particolare Microsoft Excel). Ancora, buona conoscenza delle tecniche di budgeting e reporting e conoscenza sistema SAP. Infine, buona conoscenza dell’inglese

Sede: Roma

ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Requisiti: corso di laurea in Feniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro o laurea in Ingegneria. Almeno 1-2 anni di esperienza nel settore, buona conoscenza dell’inglese e del pacchetto Office. Capacità di analisi, precisione, capacità di relazione coi fornitori

Sede: Roma

Come candidarsi

Selezionando da questa pagina di Italo la posizione aperta che vi interessa, potrete compilare l’apposito form online e inviare il vostro curriculum.

