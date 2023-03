Sora, paziente morto al Pronto Soccorso: la nota della ASL Frosinone

Di seguito, la nota stampa della ASL di Frosinone sul paziente deceduto presso l’ospedale di Sora.

Sora, decesso paziente del Pronto Soccorso: la versione dell’ASL Frosinone

“In riferimento alle notizie apparse sulla stampa locale e nazionale inerenti il decesso di un paziente degente presso il pronto soccorso di Sora, nel parcheggio dell’ospedale, la direzione aziendale comunica che tale notizia è completamente destituita di fondamento. Il paziente, ex dipendente della struttura e che ben conosceva il luogo e gli ex colleghi, si è allontanato spontaneamente ed è stato ritrovato in vita dagli operatori della ASL che si erano attivati per la sua ricerca. L’arresto cardiaco è avvenuto dopo alcune ore dal suo ritrovamento, mentre stava eseguendo un esame TC. Immediatamente soccorso e trasportato in sala rossa è stato sottoposto a manovre rianimatorie per circa un’ora, purtroppo con esito infausto”.

Lo comunica tramite nota stampa la ASL di Frosinone.

Foto di repertorio