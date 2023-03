Frascati, in auto con 86 chili di hashish: arrestato 22enne

Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Colleferro, durante un servizio ad alto impatto in zona Frascati, hanno sottoposto a controllo il conducente di un’autovettura, un 22enne italiano, mostratosi da subito insofferente.

L’intervento della Polizia di Stato

I poliziotti, aiutati dal cane antidroga Nelly, hanno trovato all’interno dell’abitacolo, in un vano ricavato artificialmente sotto i sedili anteriori, numerosi panetti di hashish, ricoperti di polvere di caffè per eludere eventuali controlli dei cani antidroga, per un peso di 86 kg.

Dopo la convalida dell’arresto per il giovane è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

Ad ogni modo l’indagato è da ritenere presunto innocente, in considerazione dell’attuale fase del procedimento ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.