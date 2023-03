Questa notte, 9 marzo 2023, alle 00.20 circa, la Squadra VVF 6/A di Nomentano con l’ausilio di un’autobotte e un’autoscala, è intervenuta in Via di Pietralata per l’incendio di un’abitazione abbandonata di circa 150 Mq.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Le fiamme hanno avvolto completamente l’interno di due stanze di un manufatto sviluppato su due livelli, lo stesso occupato spesso da senza tetto. Nessuna persona è rimasta coinvolta, sono state trovate numerose bombole di GPL.

118, Polizia di Stato e Polizia di Roma Capitale sul posto per quanto di loro competenza.