Pietralata e Tor Bella Monaca, continuano gli sgomberi negli alloggi ATER

Sono iniziate questa mattina, intorno alle ore 6.00 , le operazioni di sgombero di due alloggi di proprietà dell’Ater da parte della Polizia di Roma Capitale, gruppi GSSU e SPE, guidati dal Dirigente Stefano Napoli, con l’ausilio dei gruppi territoriali VI Torri e IV Tiburtino per la gestione della viabilità delle zone interessate dall’evento, ossia i quartieri di Pietralata e di Tor Bella Monaca.

Continuano gli sgomberi di alloggi Ater da parte della Polizia di Roma Capitale

Gli sgomberi, che rientrano nel piano di interventi predisposti dalla Prefettura, stanno avvenendo congiuntamente a personale della Polizia di Stato .

Tutto si sta svolgendo in un clima di tranquillità e collaborazione. Quattro il totale degli occupanti trovati all’interno degli immobili.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.