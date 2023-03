Dramma a Santa Marinella, alle porte di Roma. Perde il controllo della vettura e si schianta contro un muro.

Morto ragazzo di 31 anni a Santa Marinella

Proprio ieri aveva festeggiato il suo 31esimo compleanno e, forse, stava tornando a casa per festeggiare. Il destino è stato veramente beffardo per un ragazzo che a Santa Marinella, paese vicino Roma, ha avuto un brutto incidente. Secondo quanto raccolto, per cause ancora da accertare, il giovane ha perso il controllo della sua auto e si è schiantato contro un muro di cinta.

In macchina con la vittima anche un amico che è stato subito trasportato in ospedale in codice rosso. Per il 31enne, invece, non c’è stato nulla da fare. Sul posto i sanitari del 118 e i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia.