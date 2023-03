Nomentano, esplode una caldaia in un condominio: Vigili del Fuoco sul posto

Alle ore 21 circa di ieri 7 marzo, siamo intervenuti in via della Lega Lombarda 61 ,a Roma, con la squadra di via Genova (1/A),il Crrc, capoturno e funzionario di guardia ,a seguito di esplosione di una caldaia condominiale avvenuta all’interno di un condominio.

Esplode la caldaia in un condominio di Roma: le conseguenze

Nessuna persona è rimasta ferita: in seguito all’ accaduto rimanevano danneggiati i tramezzi e le porte circostanti il locale caldaia, lo stesso ubicato in prossimità del sottoscala è stato dichiarato inagibile .Sul posto 118 e FF.OO.

Inoltre l’esplosione ha interessato in parte i ponteggi collocati all’esterno della palazzina che era in fase di ristrutturazione.