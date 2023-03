Tragedia a Guidonia nella mattinata di oggi, 7 marzo 2023: due aerei militari sono precipitati dopo essersi scontrati. Morti i due piloti.

Stando a quanto riportato dal Messaggero, due aerei ultraleggeri di addestramento militare si sono scontrati questa mattina, verso le 11:00: uno dei due velivoli è precipitato in zona Laghetto San Giovanni, l’altro su dei palazzi in via Casal Bianco. I due piloti sono morti; non è chiaro se ci siano altri feriti. Ancora da ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto.

Aggiornamento dall’Aeronautica Militare

Nella tarda mattinata di oggi, due velivoli U-208 del 60° Stormo di Guidonia, in volo nell’ambito di una missione addestrativa pre-pianificata, sarebbero entrati in collisione, per cause al momento non note, precipitando al suolo in un’area nei pressi dell’aeroporto militare di Guidonia. I due piloti purtroppo sono deceduti nell’impatto. Sul posto sono intervenute immediatamente le squadre di soccorso. Non ci sarebbero altre persone coinvolte.

