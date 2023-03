Ferentino, sospensione idrica giovedì 9 marzo 2023: info e dettagli

Dal sito di Acea si apprende che giovedì, 9 marzo 2023, si verificherà una sospensione idrica nel comune di Ferentino.

Info e dettagli

Si comunica che, per lavori di manutenzione programmata sulla rete idrica, giovedì 9 marzo dalle ore 8:00 alle ore 15:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico nel Comune di Ferentino. In particolare le zone interessate sono le seguenti:

via Croce Tani Fumone (zona inerente ex Villa Tani), via Don Giuseppe Morosini, via Castel S. Angelo, via Consolare (in parte), via Antica Acropoli, via Antico Atrio, via Antico Foro, via Colle Britti, via Novana, piazza Regina Margherita, via Palazzo Consolare, zone limitrofe .

Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto dalle ore 15:00, salvo imprevisti.

Acea Ato 5 si scusa per i disagi.