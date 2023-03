Anzio, droga nascosta sotto al tavolino del soggiorno: arrestato 49enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anzio hanno arrestato un italiano di 49 anni, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Anzio, i controlli dei Carabinieri

I militari, durante un servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, hanno deciso di controllare l’indagato già noto alle forze dell’ordine. La perquisizione sul posto, ha permesso ai Carabinieri di rinvenire 6 dosi di cocaina; di conseguenza i militari hanno fatto scattare la perquisizione presso il domicilio del 49enne.

All’interno dell’abitazione, dopo un’accurata perquisizione, i militari hanno rinvenuto 200 g di hashish e 47 g di cocaina, occultati abilmente all’interno di un doppio fondo che l’uomo aveva creato sotto a un tavolino da soggiorno, oltre a un bilancino di precisione. La consulenza tossicologica ha confermato che, con quella quantità di sostanza, sarebbe stato possibile ricavare circa 1000 dosi di hashish e 170 di cocaina.

L’uomo è stato arrestato e, al termine del rito di convalida il Giudice ha applicato nei confronti dell’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.