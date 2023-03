Mercoledì 8 marzo 2023 è stato annunciato uno sciopero per ATAC, Roma TPL e Cotral. A rischio saranno i trasporti nelle fasce 00:00-5:30, 8:30-17 e 20-fine servizio. Per ATAC invece nella notte 8-9/03 saranno a rischio bus diurni con ultima partenza alle 2:00, ma regolari bus notturni, coinvolte anche le linee subaffidate. Saranno comunque garantiti i trasporti nelle fasce di garanzia.

Sciopero mezzi Roma mercoledì 8 marzo 2023: info, orari e fasce di garanzia



Mercoledì 8 marzo nella Capitale saranno a rischio per 24 ore bus, filobus, tram, metropolitane di Atac e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Lo sciopero riguarda anche i lavoratori di Roma Tpl e le linee bus periferiche. Stavolta non sarà un veneerdì nero, bensì un mercoledì e precisamente quello in cui c’è ricorrenza legata alla festa della donna. Lo stop è stato annunciato poco fa e a meno di un accordo nelle prossime ore, sarà confermato.

La fascia di garanzia permette che i treni funzionino regolarmente fino alle 8.30, e poi tra le 17 e le 20 di mercoledì 8 marzo 2023. I treni regionali potrebbero subire variazioni. Restano comunque garantiti i servizi essenziali previsti: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00.

Le motivazioni dello sciopero: problemi non solo a Roma

I Sindacati hanno scelto di scioperare il prossimo mercoledì accettando le richieste del movimento Non una di meno. Si protesterà dunque contro la violenza e la discriminazione di genere, la precarietà del lavoro, la disparità salariale, lo sfruttamento, le problematiche relative ai servizi sociali, ecc. Lo stop non dovrebbe riguardare soltanto Roma, ma in generale potrebbero essere coinvolti i lavoratori a vario titolo nel settore pubblico e privato nella regione Lazio.

Vi terremo aggiornati in caso di novità in merito. Difficilmente comunque lo sciopero potrà essere rinviato o annullato. Stavolta non sarà un venerdì nero per la mobilità pubblica, ma un mercoledì. Potrebbero seguire aggiornamenti sull’andamento dello sciopero nella giornata di mercoled’ 8 marzo 2023.