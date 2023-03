Opportunità di lavoro nel settore sanitario in regione Lazio. Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 17 del 3 marzo 2023 è stato infatti pubblicato l’Estratto del Bando di Concorso Pubblico finalizzato alla copertura di 50 posti ci CPS infermiere.

A pubblicare il concorso è l’ARES, Azienda Regionale Emergenza Sanitaria. Il bando riguarda l’assunzione a tempo indeterminato di 50 collaboratori professionali sanitari – infermieri – categoria D – presso l’ARES 118.

FUNZIONI PREVISTE

Il personale sarà impiegato quale Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere dell’ARES 118 nell’ambito

delle seguenti attività correlate all’attività di soccorso:



ATTIVITÀ

Sui mezzi di soccorso:

• Presta attività in emergenza-urgenza applicando le procedure e i protocolli aziendali

 ASI (Ambulanza di Soccorso Infermieristica): Team Leader

 ASM (Ambulanza di Soccorso Medicalizzata): collabora con il medico nelle attività di

emergenza\urgenza

• Come team leader dell’equipaggio di soccorso coordina il soccorso sanitario:

 Conosce le regole operative/comportamentali impartite dall’ARES 118 e controlla affinché tali norme

vengano rispettate dagli altri Operatori coinvolti nel servizio

 Governa le comunicazioni radio e\o telefoniche con la centrale operativa

 Valuta lo scenario con particolare attenzione alla sicurezza ed alla necessità di supporto di mezzi

avanzati o di altri enti di soccorso

 Si rapporta con i responsabili degli altri enti di soccorso e con le forze dell’ordine presenti

 Effettua il triage, valuta e tratta i pazienti applicando le procedure e i protocolli aziendali

 Garantisce un corretto trasporto presso la struttura ospedaliera più adeguata rapportandosi con la

Centrale Operativa e rispettando i percorsi clinico-assistenziali in emergenza-urgenza in vigore presso

l’ARES118

• Garantisce l’efficienza e l’operatività del mezzo di soccorso:

 Assicura e supervisiona la corretta presa in carico del mezzo da parte del team al momento del

cambio turno

 Verifica farmaci, presidi ed attrezzature elettromedicali secondo la check list in uso

 Verifica e garantisce le corrette condizioni igienico-sanitarie della cellula sanitaria del mezzo

• Si fa garante della diligente compilazione della scheda di soccorso rispettando i requisiti di: rintracciabilità,

chiarezza, accuratezza, veridicità, pertinenza, completezza, riservatezza

• Compila e custodisce tutta la documentazione inerente: schede di soccorso e allegati (vedi scheda

ICTUS, scheda registro ACC, ecc.), consegne, check list

• Governa le comunicazioni relative alle segnalazioni, per eventuali disservizi e guasti, al Coordinatore e/o

ai servizi di competenza

• Garantisce, per sé e per l’equipaggio, il corretto uso dei DPI (divisa, scarpe, guanti, mascherina, ecc.)

• Partecipa ai corsi previsti nel Piano Formativo Aziendale e svolge attività d’istruzione e didattica in favore

dei colleghi e degli altri componenti dell’equipaggio

• Gestisce il corretto smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo secondo procedura

• Nelle maxiemergenze interviene secondo la normativa nazionale e i protocolli aziendali, assumendo ruoli

di coordinamento all’interno della catena dei soccorsi, come Direttore del Triage e Direttore del Trasporto.

Ricopre diversi ruoli all’interno delle squadre di soccorso, all’interno del PMA, a bordo dei mezzi, sanitari e

non, deputati all’evacuazione delle vittime. Garantisce le comunicazioni con la Centrale Operativa e i

rapporti con i coordinatori e gli operatori degli altri enti. Si mette a disposizione del proprio coordinatore o

Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono quelle di cui

al regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale non dirigenziale del SSN, emanato con

DPR 27.03.2001, n. 220.

Il presente concorso pubblico è, altresì, disciplinato dalle disposizioni di cui: al D.Lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i.

agli artt. 678 e 1014 del D.lgs. n. 66 del 15.03.2010, dal DPR n. 487/94, dalla Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018

del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione recante “Linee guida sulle procedure

concorsuali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2018, dal DCA n. U378 del 12/09/2019,

dal Decreto Legge 30.04.2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29.06.2022, n. 79.

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti.

A norma del D.Lgs. 11.04.2006, n. 198, è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al

lavoro, come anche previsto dall’art. 57 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001.

del SITA per offrire la propria disponibilità in caso di catastrofe.

Nelle Centrali Operative:

 Riceve le chiamate d’emergenza su linea 118/NUE:

• somministra l’intervista telefonica, secondo i protocolli in uso e le indicazioni NSIS, propedeutica

al triage telefonico e all’assegnazione di un codice di priorità;

• registra le informazioni acquisite sull’apposita scheda di soccorso;

• fornisce supporto telefonico all’utente attraverso la somministrazione di indicazioni pre-arrivo

mezzo di soccorso e manovre salvavita;

• gestisce una comunicazione efficace con l’utente in modo che questi gli si affidi, fornisca le

informazioni utili all’attivazione dei soccorsi e segua le istruzioni impartite (compliance).

 Invia il mezzo di soccorso:

• valuta il mezzo di soccorso più appropriato (per tipologia e rapidità), verifica la congruità del dato

relativo alle distanze chilometriche rispetto al mezzo più vicino disponibile che il sistema

informatico fornisce, attraverso la conoscenza del territorio di riferimento e della dislocazione dei

mezzi;

• trasmette i dati del soccorso alla postazione e/o al mezzo di soccorso individuati come più

appropriati attraverso il sistema telefonico e/o radio;

• gestisce una comunicazione efficace con i colleghi del territorio al fine di prevenire i conflitti che

si generano in fase di assegnazione del soccorso e, quindi, al fine di ridurre i tempi di

trasmissione dei dati, creando un clima costruttivo e collaborativo.

 Monitora i mezzi in soccorso in ascolto radio o su schermo (cambi di stato) nelle fasi di: arrivo sul posto,

carico paziente, arrivo in ospedale, libero/blocco mezzo.

 Chiude e archivia il soccorso:

• Inserisce le informazioni inerenti l’esito dell’intervento;

• Archivia la scheda informatizzata.

 Riceve le chiamate che pervengono sulle varie linee telefoniche secondo l’ordine di priorità protocollato

(Supporto Mezzi di Soccorso – VVUU – Forze dell’Ordine – VVF).

 Attiva gli altri enti necessari a garantire la sicurezza della scena per i mezzi di soccorso e per gli astanti,

o comunque da coinvolgere per competenza (VVUU, Forze dell’Ordine, VVF, ecc.)

 Riceve e gestisce le chiamate di sollecito / duplicato / annullamento degli interventi già attivati

 Riceve le chiamate dai mezzi di soccorso per fornire indicazioni su:

• ospedale di destinazione

• blocco barella (o di altri presidi) nei pronto soccorsi

• competenze psichiatriche

• congestione dei PS e relative problematiche.

 Riceve chiamate dai mezzi di soccorso per attivare:

• enti necessari a garantire la sicurezza della scena per l’équipe e per gli astanti, o comunque da

coinvolgere per competenza (VVUU, Forze dell’Ordine, VVF, ecc.);

• sala rossa/rianimatore presso l’ospedale di destinazione.

 Gestisce e coordina la fase iniziale di pre-allarme ed allarme in caso di evento maggiore e/o maxi-

emergenza, come da procedura aziendale.

