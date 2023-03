Tragico incidente questa mattina, 4 marzo 2023, a Roma, nelle vicinanze delle Terme di Caracalla: morta una donna di 65 anni.

Brutto incidente a Roma: morta una donna

Nel terribile sinistro, avvenuto verso le 8:00 in via Baccelli, di questa mattina sono rimaste coinvolte un’auto e una moto. La donna in sella al mezzo a due ruote è deceduta dopo essersi scontrata con un’auto, guidata da una giovane. Ancora da chiarire con precisione la dinamica del sinistro. Il tratto interessato è stato interdetto al traffico per consentire agli agenti della Polizia Locale di effettuare i rilievi di rito.

Foto di repertorio