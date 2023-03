Latina, società edile ricerca manovali: come candidarsi

Società del settore edile ricerca 60 manovali per assistenza ai muratori-mastri presso cantieri a Latina e su tutto il territorio nazionale.

Mansioni da svolgere e come candidarsi

Mansioni: lavori non qualificati nel settore edilizio per assistenza ai muratori-mastri. Requisiti indispensabili: conoscenze tecniche nell’uso della pala, secchi, carriola cucchiara,

martello, esperienze pregresse nella mansione di 2 anni, titolo di studio licenza media, conoscenza dell’italiano scritto, parlato e di comprensione lettura e ascolto, conoscenze

informatiche, patente B, automunito, disponibilità a trasferte in ambito nazionale.

Condizioni offerta: contratto a tempo determinato di 24 mesi, full time 40 ore settimanali, giorni di riposo sabato e domenica. Retribuzione secondo CCNL Edilizia/Industria I livello.

*Ai sensi dell’articolo 27 Decreto Legislativo 198/06 la presente offerta di lavoro è rivolta ai lavoratori di entrambi i sessi Invitiamo chi fosse interessato ad una delle posizioni elencate ad inviare, entro e non oltre la data di scadenza dell’offerta, un Curriculum Vitae dettagliato, possibilmente in formato Europass con estensione .doc o .pdf, con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il Dlgs n. 196/2003 così come innovata dal regolamento UE 2016/679 (GDPR), mettendo in oggetto il riferimento ID del profilo e come nome del file il nome e cognome del candidato, al seguente indirizzo e-mail: preselezionecpilatina@regione.lazio.it, unitamente al Format di Autocandidatura debitamente compilato e sottoscritto e ad un valido documento di riconoscimento. Si precisa che non verranno prese in considerazione le domande prive dei requisiti necessari.

Lo staff dei Servizi per l’Impiego di Latina invierà alla società i curricula preselezionati a seguito di verifica dei requisiti, in numero massimo triplo rispetto alla richiesta pervenuta. Qualora il numero delle candidature eccedesse il limite indicato, si terrà conto dell’ordine cronologico d’arrivo delle candidature, a parità dei requisiti richiesti. Si specifica altresì che, prioritariamente, verranno inviati i CV dei candidati iscritti al CpI e con una DID rilasciata anche su Anpal ed i candidati occupati sottosoglia, in seconda battuta i candidati occupati/in cerca di nuova occupazione, e da ultimo i candidati non iscritti al CPI.