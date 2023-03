I Carabinieri della Stazione di Roma Quadraro hanno arrestato due persone di 24 e 26 anni, gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in concorso.

I Carabinieri sono interventi in via Prenestina, a seguito di chiamata giunta al 112 per una segnalazione di lite animata in strada. Sul posto i militari hanno accertato che i due avevano avuto una lite per futili motivi con una coppia e, insospettiti dal loro atteggiamento, hanno deciso di sottoporli ad un accurato controllo. La perquisizione effettuata al veicolo, ha permesso ai Carabinieri di rivenire, nascosti dietro lo specchietto retrovisore interno, 7 dosi di cocaina e la somma contante di circa 600 euro, ritenuto il provento di pregressa attività di spaccio.

Presso le aule del Tribunale di piazzale Clodio l’arresto è stato convalidato con contestuale applicazione dell’obbligo di firma in caserma.

Si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari, per cui l’indagato è da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva.

Per dovere di cronaca, e a tutela degli indagati, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indagati.