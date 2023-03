Ferentino, lunedì 6 marzo sospensione idrica: le zone interessate

Acea Ato 5 – Ferentino, lunedì 6 marzo sospensione idrica

Si comunica che, per lavori di manutenzione programmata sulla rete idrica, lunedì 6 marzo dalle ore 8:30 alle ore 15:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico nel Comune di Ferentino.

In particolare le zone interessate sono le seguenti:

via Casilina Nord, via Aldo Moro, via Maresciallo Capo Simone Cola, via Caduti di via Fani.

Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto dalle ore 15:00, salvo imprevisti. Acea Ato 5 si scusa per i disagi.

