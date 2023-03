Dramma ad Ardea, anziana entra in acqua e muore: la vittima si era allontanata da casa

Dramma a Tor San Lorenzo, ad Ardea. Una signora di 81 anni ha perso la vita in mare.

Donna ritrovata morta in mare: choc a Tor San Lorenzo

Il tutto è avvenuto nella giornata di ieri, giovedì 2 marzo 2023, ad Ardea, zona Tor San Lorenzo. In un villaggio, alcuni operai hanno notato il corpo di una donna in preda alla furia del mare e hanno tentato di salvarla. Purtroppo, però, per lei non c’è stato nulla da fare.

Da quello che emerge dalle prime informazioni, sembrerebbe che la signora, una donna di 81 anni, si era allontanata da casa ed era disorientata. Senza che nessuno se ne accorgesse, quest’ultima sarebbe entrata in acqua e da lì è stata trascinata dalla corrente.